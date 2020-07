{"_id":"5f0b02f78ebc3e635e49171b","slug":"engineer-wins-lamborghini-urus-in-lucky-draw-lamborghini-urus-price-in-indian-rupees-lamborghini-urus-price-in-delhi-lamborghini-urus-specifications-lamborghini-urus-top-speed","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0907\u0902\u091c\u0940\u0928\u093f\u092f\u0930 \u0916\u094b\u091c \u0930\u0939\u093e \u0925\u093e \u0928\u094c\u0915\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u0908\u0928\u093e\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932 \u0917\u0908 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u0940 Lamborghini \u0915\u093e\u0930, \u0926\u0947\u0916\u093f\u090f \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0909\u0938\u0928\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

भारतीय इंजीनियर खोज रहा था नौकरी और ईनाम में मिल गई करोड़ों की Lamborghini कार, देखिए वीडियो उसने क्या किया

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 12 Jul 2020 06:02 PM IST

Lamborghini कार खरीदना कई लोगों के लिए एक सपना है, लेकिन हर कोई इस सपने को साकार नहीं कर सकता है। हालांकि, कभी-कभी किस्मत ऐसा समय लेकर आती है जिसकी आप सपने में भी उम्मीद नहीं करते। केरल के रहने वाले साउंड इंजीनियर शिबू पॉल ने हाल ही में Lamborghini Urus (लेम्बोर्गिनी उरुस) को लकी ड्रा में जीता है। शिबू पॉल ने लिननेट जोसेफ से शादी करने के बाद एक साल पहले ब्रिटेन में बस गए थे। लिननेट नॉटिंघम सिटी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हैं। संक्रमण से फैली महामारी के कारण, पॉल की नौकरी चली गई और वे बेरोजगार हो गए। उन्होंने कई कंपनियों में नौकरी के लिए ईमेल किया था। 7 जुलाई 2020 को जब नौकरी के लिए भेजी गई ईमेल के जवाब को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी, तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पॉल दरवाजे पर देखने गए कि कौन आया है लेकिन जब उन्हें पता चला कि BOTB (Best Of The Best), बीओटीबी (बेस्ट ऑफ द बेस्ट) के सौजन्य से एक ब्रांड न्यू Lamborghini Urus कार नीचे उनका इंतजार कर रही है, तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पहलो तो उन्हें लगा कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। तब बीओटीबी की टीम ने उन्हें कार का बूट खोलने के लिए कहा। पॉल ने कार का दरवाजा खोला तो कार के अंदर 20,000 पाउंड (करीब 19 लाख रुपये) का नकद पुरस्कार और शैम्पेन की एक बोतल थी।



Lamborghini Urus में बैठकर पॉल अपने को किसी राजा से कम नहीं समझ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी को गले लगा लिया। उनकी पत्नी नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से रातभर जागी हुई थी और उनके दरवाजे पर कार के आने से पहले तक सो रही थी। ब्रिटेन के समाचार आउटलेट, नॉटिंघमशायर लाइव के साथ एक इंटरव्यू में, शिबू ने कहा, "मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। पिछले साल हम कैम्ब्रिज में थे और फिर यहां चले गए। महामारी की वजह से नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है।" दंपति ने कहा कि उन्हें अभी तक इसकी कोई योजना नहीं बनाई है कि वे कार या ईनाम की राशि के साथ क्या करेंगे। हालांकि वे मानते हैं कि इन पैसों से उन्हें अपने भविष्य को थोड़ा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। लिनेट ने कहा, "हम अभी कैम्ब्रिज से यहां आए हैं। वह अभी भी नौकरी की तलाश कर रहा है और पिछले दो महीनों से वह वास्तव में दुखी था कि मैं काम पर जा रही था और वह मेरी मदद नहीं कर पा रहा था।" इंग्लैंड में Lamborghini Urus कार की कीमत 164,000 है पाउंड है, जो लगभग 1.56 करोड़ रुपये के बराबर है। हालांकि, भारत में लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स की वजह से एक Lamborghini Urus की पूरे भारत में एक्स-शोरूम कीमत कीमत लगभग 3.1 करोड़ रुपये है। इस कार में ट्विन-टर्बो 4.0-लीटर V8 इंजन मिलता है। यह इंजन 650 PS का पावर और 850 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इस कार में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।