{"_id":"5f9189e08ebc3e9bb604e302","slug":"ather-energy-cut-prices-of-its-450-plus-electric-scooter-by-up-to-rs-9000","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0941\u0936\u0916\u092c\u0930\u0940! 9000 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0924\u0915 \u0938\u0938\u094d\u0924\u0940 \u0939\u0941\u0908 Ather 450 Plus, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 450X \u092e\u0949\u0921\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0916\u093e\u0938","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

खुशखबरी! 9000 रुपये तक सस्ती हुई Ather 450 Plus, जानें 450X मॉडल में आपके लिए क्या है खास

ऑटो डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 22 Oct 2020 07:02 PM IST

विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर

कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! Read Now

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Ather Energy ने अपनी 450 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी से पहले ही इसकी कीमतों में कटौती कर दी है। Ather 450 Plus को कंपनी ने 1.49 लाख रुपये में लॉन्च किया था। लेकिन अब इसकी मौजूदा कीमत 1.40 लाख रुपये है। यानी कंपनी ने इसकी कीमतों में 9000 रुपये की कटौती की है।



कीमत में कटौती के बाद Ather 450 Plus अब कंपनी के लाइन-अप में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई है। वहीं, कंपनी के फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल Ather 450X की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। जीएसटी और फेम सब्सिडी के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.59 लाख रुपये है।

इससे पहले कंपनी ने अपनी नई एथर 450X को इसी साल जनवरी में लॉन्च किया था। इलमें 2.9kwh बैटरी पैक लगाया गया है। स्कूटर में 6kW का इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे अब 8bhp का पावर पैदा होगा। यह पावर स्टैंडर्ड वर्जन से 0.8bhp ज्यादा है। स्कूटर का इलेक्ट्रिक मोटर अब 26Nm टॉर्क जनरेट करता है जो पहले से 6Nm ज्यादा है।



कंपनी के मुताबिक Ather 450X फुल चार्जिंग पर 116Km की दूरी तय कर सकता है। इस स्कूटर में दो ड्राइव मोड दिए गए हैं- राइड मोड और ईको मोड। ईको मोड में स्कूटर 85 किलोमीटर तक चलता है। जबकि राइड मोड में यह 75 किलोमीटर तक चल सकता है। 450X में एंड्रॉयड बेस्ड यूजर इंटरफेस दिया गया है। स्कूटर में डार्क मोड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर दिया गया है जिससे राइडर मोबाइल पर आने वाले कॉल्स को रिसीव या कैंसल कर सकते हैं।



नया स्कूटर Ather 450X का वजन पुराने मॉडल की तुलना में 11 किलोग्राम कम है। वहीं स्कूटर की टॉप स्पीड अब बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। Ather 450X स्कूटर 3.3 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर दो नए रंगों के विकल्प के साथ उपलब्ध है। इनमें मैट ग्रे और मिंट ग्रीन कलर ऑप्शन शामिल हैं।