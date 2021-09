2021 Force Gurkha: महिंद्रा थार को चुनौती देने आ रही ये एसयूवी, जानिए क्या होंगी इसकी खासियतें 

{"_id":"613f3279f491ad2a3d61cc98","slug":"2021-force-gurkha-this-suv-coming-to-challenge-mahindra-thar-know-its-features","type":"story","status":"publish","title_hn":"2021 Force Gurkha: \u092e\u0939\u093f\u0902\u0926\u094d\u0930\u093e \u0925\u093e\u0930 \u0915\u094b \u091a\u0941\u0928\u094c\u0924\u0940 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u092f\u0947 \u090f\u0938\u092f\u0942\u0935\u0940, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924\u0947\u0902\u00a0","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

सार इस एसयूवी के कॉन्सेप्ट को कंपनी ने पिछले साल ही ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। हम आपको बता रहे हैं कि इस एसयूवी में क्या-क्या खासियतें होंगी और महिंद्रा की एसयूवी से कितनी अलग होगी।

इसके कॉन्सेप्ट को कंपनी ने पिछले साल ही ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। चौड़ी ग्रिल, गोल आकार की एलईडी हेडलाइट्स इस एसयूवी की खासियतों में एक होगी। इसके हेडलाइट्स पर भी गुरखा की बैजिंग देखने को मिलेगी।



नई गुरखा में ड्राइवर की तरफ स्नोर्कल के अलावा, एसयूवी में नया डिजाइन किया गया बोनट भी है। ये बदलाव 2021 गुरखा एसयूवी को अधिक वाटर-वेडिंग सक्षम व्हीकल बनाने के लिए किया गया है। फोर्स गुरखा में फिर से डिजाइन किए गए टेल लाइट्स, पहियों के नए सेट, एक टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील और फंक्शनल रूफ कैरियर दिखेंगे।



फोर्स मोटर्स ने इंटीरियर की खासियतों का भी खुलासा किया है, जिसमें एक ऑल-ब्लैक कलर थीम मिलने की भी संभावना है। इसमें केबिन में कम एनवीएच (NVH) सुनिश्चित करने के लिए मोल्डेड फ्लोर मैट, गति और आरपीएम के लिए डायल के साथ एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है।



2021 फोर्स गुरखा के चार सीटों वाले एडिशन में पीछे की तरफ कैप्टन सीटें मिलेंगी। पीछे पैठने वाले दो लोगों के लिए आर्मरेस्ट भी होंगे। सीटों पर गुरखा की बैजिंग इसे एक प्रीमियम टच देगी। महिंद्रा थार की तरह ही बड़ी साइड वाली खिड़कियां भी इसमें बैठने वालों के लिए क्लियर विजिबिलिटी में मदद करेगी।



2021 फोर्स गुरखा एसयूवी (2021 Force Gurkha SUV) में 2.6-लीटर डीजल इंजन हो सकता है। ये अधिकतम 89 बीएचपी की पावर और 260 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। इंजन 4X4 मोड के लिए एक अलग गियर लीवर के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगा। अभी भारत में गुरखा की टक्कर सिर्फ महिंद्रा थार से है। बात करें कीमत की तो नई फोर्स गुरखा की कीमत ₹10 लाख से ₹12 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

