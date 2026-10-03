अप्रैलिया SXR GT 125 और GT 175 मैक्सी-स्कूटर भारत में हुए लॉन्च: मिले 14-इंच बड़े व्हील्स, जानें कितनी है कीमत
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 03 Oct 2026 08:37 PM IST
सार
Aprilia ने भारत में अपनी प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर रेंज को फिर से पेश करते हुए SXR GT 125 और SXR GT 175 लॉन्च किए हैं। नई रेंज में अपडेटेड इंजन और नए उपकरण शामिल किए गए हैं।
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विस्तार
अप्रैलिया (Aprilia) ने भारतीय बाजार में अपने मैक्सी-स्कूटर पोर्टफोलियो को नया रूप देते हुए SXR GT सीरीज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। मई में पुराने SXR 125 और SXR 160 को चुपचाप बंद करने के बाद, कंपनी ने नई इंजन तकनीक, बड़े व्हील्स और अपडेटेड फीचर्स के साथ इस रेंज की वापसी कराई है।
कीमतें (एक्स-शोरूम):
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बड़े पहिये मिलने से खराब सड़कों पर स्कूटर की स्थिरता में सुधार होगा और तेज गति पर भी राइडर को अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। यह नया प्लेटफॉर्म पिछले साल पेश किए गए संबंधित SR मॉडल्स के साथ शेयर किया गया है।
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कीमतें (एक्स-शोरूम):
- SXR GT 125 hp-e: 1.11 लाख रुपये
- SXR GT 175 hp-e: 1.31 लाख रुपये
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दोनों स्कूटर्स के इंजन और परफॉरमेंस स्पेसिफिकेशन्स में क्या अंतर है?Aprilia SXR GT सीरीज में वही नए hp-e इंजन्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल कंपनी अपनी हालिया SR रेंज में कर रही है। दोनों ही इंजन बीएस-6 OBD-II स्टेज B नियमों का पालन करते हैं और E20 पेट्रोल अनुकूल हैं:
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- SXR GT 125 hp-e: इसमें 124.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7,400 rpm पर 10.6 hp की पावर और 6,200 rpm पर 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- SXR GT 175 hp-e: इस अधिक पावरफुल वेरिएंट में 174.7cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 7,200 rpm पर 13.3 hp की पावर और 6,000 rpm पर 14.1 Nm का पीक टॉर्क देता है।
हैंडलिंग और राइड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या मैकेनिकल बदलाव हुआ है?नए SXR GT मॉडल में सबसे बड़ा मैकेनिकल अपग्रेड इसके पहियों में किया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में अब छोटे पहियों की जगह 14-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।
बड़े पहिये मिलने से खराब सड़कों पर स्कूटर की स्थिरता में सुधार होगा और तेज गति पर भी राइडर को अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। यह नया प्लेटफॉर्म पिछले साल पेश किए गए संबंधित SR मॉडल्स के साथ शेयर किया गया है।
SXR GT 125 और GT 175 के फीचर्स और सेफ्टी किट में क्या अंतर है?दोनों वेरिएंट्स को अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, जिसके कारण इनके फीचर्स में बड़ा अंतर देखने को मिलता है:
- SXR GT 175 (टॉप वेरिएंट): इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें हैंडलबार पर नए कंट्रोल्स, हीट शील्ड के साथ रिवाइज्ड एग्जॉस्ट पाइप और बेहतर सुरक्षा के लिए सिंगल-चैनल ABS दिया गया है।
- SXR GT 125 (एंट्री-लेवल वेरिएंट): इसमें 5-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सुरक्षा के लिए ABS की जगह CBS (कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) दिया गया है। छोटे इंजन और कम फीचर्स के कारण इसकी शुरुआती कीमत को अधिक किफायती रखा गया है।