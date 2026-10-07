नई Tiger 900 और Tiger 1200 से उठा पर्दा: दमदार इंजन और एडवांस फीचर्स के साथ जल्द होंगी पेश, जानें लाॅन्च डेट

ट्रायम्फ ने अपनी एडवेंचर बाइक रेंज को अपडेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने 2027 Tiger 900 और Tiger 1200 की फर्स्ट-लुक इमेज जारी कर दी हैं। दोनों बाइक्स को नए डिजाइन, अपडेटेड इंजन और नई तकनीक के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, ट्रायम्फ टाइगर 1200 का अनावरण 27 अक्तूबर को होगा, जबकि टाइगर 900 को 15 दिसंबर 2026 को पेश किया जाएगा। दोनों मॉडल के भारत में 2027 की पहली छमाही में आने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप मौजूदा टाइगर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो नए मॉडल का इंतजार करना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

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ट्रायम्फ अगले कुछ महीनों में चार नए मॉडल पेश करने की तैयारी में है। इनमें से बोनविले T40 को कंपनी पहले ही पेश कर चुकी है। इसके बाद टाइगर 1200 को 27 अक्तूबर 2026, Street Triple 798 को 17 नवंबर 2026 और Tiger 900 को 15 दिसंबर 2026 को ग्लोबल स्तर पर पेश किया जाएगा। टाइगर 1200 को EICMA में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। 2027 मॉडल सीरीज में टाइगर1200 और टाइगर 900 ट्रायम्फ के दो अहम अपडेटेड मॉडल होंगे।2027 टाइगर 1200 को कंपनी नए लुक और बेहतर रिफाइनमेंट के साथ पेश करेगी। इसमें अपडेटेड 1200cc ट्रिपल इंजन, बेहतर राइडर टेक्नोलॉजी और Triumph की अब तक की सबसे एडवांस सस्पेंशन तकनीक मिलने की पुष्टि की गई है।मौजूदा भारत-स्पेक टाइगर 1200 में 1,160cc ट्रिपल इंजन मिलता है। यह इंजन 148 bhp की पावर और 130 Nm का टॉर्क पैदा करता है। बाइक में फिलहाल सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया जाता है।नए मॉडल में बदलाव सिर्फ पावर के आंकड़ों तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं है। कंपनी का ज्यादा फोकस रिफाइनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहतर करने पर नजर आ रहा है। इससे लंबी दूरी की राइडिंग करने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है।फिलहाल ट्रायम्फ ने नई टाइगर 1200 के पावर और टॉर्क के पूरे आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नई बाइक मौजूदा मॉडल से कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। हालांकि, अपडेटेड इंजन और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बाइक के ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस में सुधार की उम्मीद है।टाइगर 900 को भी 2027 मॉडल के लिए कई बड़े अपडेट मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसमें ज्यादा पावरफुल और रिफाइंड इंजन, अपग्रेडेड चेसिस, बेहतर राइडर टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड के तौर पर नेक्स्ट-जेनरेशन कनेक्टिविटी की पुष्टि की है। मौजूदा भारत-स्पेक टाइगर 900 में 888cc ट्रिपल इंजन मिलता है, जो 106 bhp की पावर देता है।नई बाइक में अतिरिक्त पावर सिर्फ इंजन ट्यूनिंग से आएगी या इंजन की क्षमता में भी बदलाव किया जाएगा, इसकी जानकारी ट्रायम्फ ने अभी नहीं दी है। नई टाइगर 900 के पूरे स्पेसिफिकेशन 15 दिसंबर को सामने आएंगे।हालांकि ट्रायम्फ की ओर से अभी तक भारत में इसे लॉन्च को लेकर आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, दोनों बाइक्स के अंतरराष्ट्रीय रोलआउट के बाद 2027 की पहली छमाही में भारत आने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि भारतीय ग्राहकों को नई टाइगर 900 और टाइगर 1200 के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है।भारत में नई टाइगर 1200 और टाइगर 900 की कीमत अभी कंपनी ने घोषित नहीं की है। मौजूदा अनुमान के मुताबिक ट्रायम्फ टाइगर 1200 करीब 20.25 लाख, ट्रायम्फ टाइगर 900 की कीमत लगभग 14.90 लाख हो सकती है। हालांकि, ये दोनों अनुमानित कीमतें हैं, कंपनी की आधिकारिक कीमत नहीं। वास्तविक कीमत लॉन्च के समय ही सामने आएगी।अगर आप अभी ट्रायम्फ टाइगर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो नए मॉडल का इंतजार करना एक विकल्प हो सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि नई टाइगर 900 और टाइगर 1200 में इंजन, चेसिस, सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कनेक्टिविटी से जुड़े अपडेट मिलने वाले हैं।वहीं, अगर मौजूदा मॉडल पर अच्छा एंड-ऑफ-मॉडल ऑफर मिल रहा है, तो उसकी कीमत और नए मॉडल के लिए इंतजार करने के फायदे की तुलना करना बेहतर रहेगा। फिलहाल ट्रायम्फ ने नई बाइक्स की पूरी जानकारी और कीमत सामने नहीं रखी है। टाइगर 1200 के 27 अक्तूबर और Tiger 900 के 15 दिसंबर 2026 के अनावरण के बाद इन दोनों एडवेंचर बाइक्स की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी।