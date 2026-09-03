सुख और वैभव दाता शुक्र होंगे वक्री, इन राशियों को करियर- कारोबार में मिलेगी तरक्की

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ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। जब-जब शुक्र की चाल में बदलाव आता है तो प्रभाव धन, सुख-सुविधा और करियर के मामलों में होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्र साल 2026 में 3 अक्तूबर को वक्री होंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शुक्र अपनी ही राशि तुला में वक्री होंगे। जिससे कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकारी साबित होगी। आइए जानते हैं किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।