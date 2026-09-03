फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   venus retrograde 2026 3rd october these zodiac sign career money benefits

सुख और वैभव दाता शुक्र होंगे वक्री, इन राशियों को करियर- कारोबार में मिलेगी तरक्की

Thu, 03 Sep 2026 08:20 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 03 Sep 2026 08:20 PM IST
सार

3 अक्तूबर 2026 को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे जिससे कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ हो सकता है। 

विज्ञापन
venus retrograde 2026 3rd october these zodiac sign career money benefits
शुक्र वक्री 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। जब-जब शुक्र की चाल में बदलाव आता है तो प्रभाव धन, सुख-सुविधा और करियर के मामलों में होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्र साल 2026 में 3 अक्तूबर को वक्री होंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शुक्र अपनी ही राशि तुला में वक्री होंगे। जिससे कुछ राशियों के लिए विशेष लाभकारी साबित होगी। आइए जानते हैं किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
विज्ञापन


कन्या राशि
  • - कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा। 
  • - आय के नए-नए स्त्रोतों से आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 
  • - अटके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे और आर्थिक मामलों में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। 
  • - नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बेहतर सुधार और परिणाम देखने को मिल सकता है। 
  • - आपको इस दौरन पुराने संपर्को का लाभ मिलेगा। 

तुला राशि 
  • - शुक्र का वक्री होना तुला राशि वालों के लिए शुभ और लाभकारी साबित होगा।
  • - करियर-कारोबार में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
  • - आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक अवसर मिलेगा और निवेश में जल्दबाजी करने से बचना होगा। 
  • - सेहत अच्छी रहेगी और पैतृक संपत्ति से आपको अच्छा खासा धन अर्जित करने का मौका मिलेगा। 

कर्क राशि
  • - कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का वक्री होना आपके करियर और आर्थिक मामलों में  नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। 
  • - नौकरी में बेहतर रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। 
  • - धन की बचत पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती आएगी। 
  • - नौकरी में तरक्की और आय के बढ़ने से बेहतर अवसर आपको मिल सकते हैं। 

बुध गोचर 2026: 7 सितंबर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 20 दिनों तक रहेंगे करियर और धन लाभ के योग

विज्ञापन

वृषभ राशि के जातकों के करियर के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा महीना, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

विज्ञापन
विज्ञापन

 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed