ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना बहुत ही अनुकूल रहेगा। सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर हुए हैं। इससे आने वाले दिन में आपके व्यापार में साझेदारी में लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कार्य की सराहना होगा। आय के नए-नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर मिलेगा। करियर-कारोबार में आपको बेहतर अवसर की प्राप्ति होगी सकती है। आमदनी के नए-नए रास्ते खुलेंगे। भाग्य का अच्छा मिलेगा।मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा। आपकी राशि से यह 11वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे। आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी। समाज में मान-सम्मान में तेजी वृद्धि होगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील हासिल होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।