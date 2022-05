{"_id":"626e13d232fe5c779816b9b0","slug":"may-months-2022-vrat-and-festivals-list-importance-festivals-akshaya-tritiya-buddha-purnima-shani-jayanti-and-eid-2022","type":"story","status":"publish","title_hn":"May 2022 Festivals List: मई माह में ईद, बुद्ध पूर्णिमा, अक्षय तृतीया के अलावा होंगे ये प्रमुख व्रत-त्योहार","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}

धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 01 May 2022 10:30 AM IST