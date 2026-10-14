15 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन चार राशियों की आय में वृद्धि के योग और कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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15 अक्तूबर, गुरुवार का दिन कई राशि वालों के लिए शुभ और सकारात्मक साबित होगा। आय के स्त्रोतों में इजाफा होगा। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों के लिए नई नौकरी के लिए बेहतर अवसरों की संभावना है। लेन-देने के मामलों में आपको कोई उपलब्धि हासिल होगी। लाभ के सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कल का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन उपलब्धियों से भरा हुआ होग। आय में अच्छा खासा इजाफा होगा। संतान की तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी और भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। अधूरे कार्यों में आपको सफलता प्राप्ति के योग हैं। आर्थिक लाभ के सुनहरे मौके मिलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को लाभ के सुनहरे मौके मिल सकता है। आपकी आय में बेहतर इजाफा देखने को मिलेगा। दिन भर सकारात्मकता रहेगी।





3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

कल का दिन सिंह राशि वालों के लिए अच्छा और खुशखबरी से भरा हुआ होगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। कार्यस्थल पर दोस्तों और सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। कार्यों में आपको बेहतरीन सफलता प्राप्ति करने के अवसरों की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यो में बेहतर कार्य करने का अवसर मिलेगा।

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4 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुवार दिन सफलता प्राप्ति के लिए बेहतर रहेगा। करियर-कारोबार से जुड़े मामलों में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा, कल के दिन साथी संग कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं।

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