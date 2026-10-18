आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत, जल्दबाजी में न लें फैसले
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:35 AM IST
सार
यदि आपने किसी योजना पर काफी समय से काम किया है, तो अब उसे अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। व्यापार का विस्तार करने के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। बस दूसरों की बात ध्यान से सुनें और किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाएं।
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विस्तार
वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि के लोग रहस्यमयी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी मंगल हैं और इसे जल तत्व की गहरी भावनाओं वाली राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोग अपने जुनून और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में वफादारी निभाते हैं और अपने करीबियों का साथ देते हैं। वहीं, मंगलवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 9 माना जाता है।
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज धन लाभ और प्रतिष्ठा बढ़ने के अच्छे अवसर बन सकते हैं। आपके काम की सराहना होगी और समाज या कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है। यदि आपने किसी योजना पर काफी समय से काम किया है, तो अब उसे अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। व्यापार का विस्तार करने के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। बस दूसरों की बात ध्यान से सुनें और किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाएं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।