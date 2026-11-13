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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 14 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वाले हर काम में सावधानी और धैर्य बनाए रखें, पढ़ें 14 नवंबर का राशिफल

Sat, 14 Nov 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 14 Nov 2026 05:02 AM IST
सार

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है, लेकिन हर काम में सावधानी और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा।

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aaj ka vrishabha rashifal 14 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है, लेकिन हर काम में सावधानी और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। जल्दबाजी या छोटी-सी लापरवाही चोट अथवा परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और बच्चों के लिए कोई सरप्राइज या खास योजना बनाने का अवसर मिल सकता है।
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विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि नियमित मेहनत और एकाग्रता से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। घूमने-फिरने के दौरान कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हालांकि, आज खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसलिए अपनी जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें। समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो दिन सुखद रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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