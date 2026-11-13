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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 14 November 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, पढ़ें 14 नवंबर का राशिफल

Sat, 14 Nov 2026 05:05 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 14 Nov 2026 05:05 AM IST
सार

आज मन थोड़ा भारी रह सकता है और किसी बात को लेकर मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में खुद को अनावश्यक चिंताओं में उलझाने के बजाय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।

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Aaj ka singh rashifal 14 November 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज मन थोड़ा भारी रह सकता है और किसी बात को लेकर मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में खुद को अनावश्यक चिंताओं में उलझाने के बजाय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। बच्चों की सेहत को लेकर लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर समय रहते उचित ध्यान दें। किसी जोखिम भरे काम में पैसा लगाने या महत्वपूर्ण समय खर्च करने से आज बचना बेहतर रहेगा।
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पिताजी आपको कोई खास जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसे पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करें। उनकी अपेक्षाओं को नजरअंदाज करने से नाराजगी हो सकती है। दिन के दौरान कुछ प्रभावशाली या खास लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। घर में मेहमानों का आगमन भी हो सकता है, जिससे आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें और शांत मन से काम करें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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