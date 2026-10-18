19 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी- नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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सोमवार, 19 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि अष्टमी तिथि सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर रहेगी फिर इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 19 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।