19 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी- नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 18 Oct 2026 04:20 PM IST
सार
19 October Ka Panchang: 19 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सुबह 10 बजकर 50 मिनट के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा।
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विस्तार
Panchang 19 October : सोमवार, 19 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि अष्टमी तिथि सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर रहेगी फिर इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 19 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:28
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 19 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:24
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 09:44
चन्द्रास्त- 20:01
आज का अशुभ मुहूर्त - 19 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 10:41 − 12:06
राहुकाल: 12:06 − 13:32
यमगण्ड: 07:50 − 09:16
19 अक्तूबर 2026, सोमवार के दिन का चौघड़िया
अमृत - 06:27 - 07:51
काल - 07:51 - 09:16
शुभ- 09:16 - 10:40
रोग - 10:40 - 12:05
उद्वेग -12:05 - 13:29
चर - 13:29 - 14:53
लाभ- 14:53 - 16:18
अमृत - 16:18 - 17:42
19 अक्तूबर 2026, सोमवार की रात का चौघड़िया
चर - 17:42 - 19:18
रोग -19:18 - 20:54
काल- 20:54 - 22:29
लाभ - 22:29 - 00:05, 20 अक्तूबर
उद्वेग - 00:05 - 01:40, 20 अक्तूबर
शुभ- 01:40 - 03:16, 20 अक्तूबर
अमृत- 03:16 - 04:52, 20 अक्तूबर
चर - 04:52 - 06:27, 20 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 19 अक्तूबर 2026
|तिथि
|अष्टमी
|10:50 तक
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|15:27 तक
|प्रथम करण
|बावा
|10:50 तक
|द्वितीय करण
|बालवा
|23:52 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|सोमवार
|योग
|धृति
|24:29 तक
|सूर्योदय
|06:28
|सूर्यास्त
|17:43
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|07:52 − 09:17
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43 − 12:28
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:28
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 19 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:24
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 09:44
चन्द्रास्त- 20:01
आज का अशुभ मुहूर्त - 19 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 10:41 − 12:06
राहुकाल: 12:06 − 13:32
यमगण्ड: 07:50 − 09:16
19 अक्तूबर 2026, सोमवार के दिन का चौघड़िया
अमृत - 06:27 - 07:51
काल - 07:51 - 09:16
शुभ- 09:16 - 10:40
रोग - 10:40 - 12:05
उद्वेग -12:05 - 13:29
चर - 13:29 - 14:53
लाभ- 14:53 - 16:18
अमृत - 16:18 - 17:42
19 अक्तूबर 2026, सोमवार की रात का चौघड़िया
चर - 17:42 - 19:18
रोग -19:18 - 20:54
काल- 20:54 - 22:29
लाभ - 22:29 - 00:05, 20 अक्तूबर
उद्वेग - 00:05 - 01:40, 20 अक्तूबर
शुभ- 01:40 - 03:16, 20 अक्तूबर
अमृत- 03:16 - 04:52, 20 अक्तूबर
चर - 04:52 - 06:27, 20 अक्तूबर
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