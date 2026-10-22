आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को मिलेंगे लाभ के अवसर, पढ़ें 23 अक्तूबर का राशिफल
आज बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ताकत दे सकता है और सही फैसले लेने में आपकी मदद कर सकता है! परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह किसी उलझन को सुलझाने का रास्ता दिखा सकती है।
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मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope
आज बड़ों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ताकत दे सकता है और सही फैसले लेने में आपकी मदद कर सकता है! परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह किसी उलझन को सुलझाने का रास्ता दिखा सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय हर पहलू पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते समय उनके विचारों और भावनाओं को भी समझें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दबाव रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है।
किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मौका मिले, तो पीछे न हटें। आपका छोटा-सा प्रयास किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। व्यापारियों के लिए नई योजनाएं और नए प्रयोग लाभ के अवसर पैदा कर सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। आज बड़ों का मार्गदर्शन, आपकी समझदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।
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