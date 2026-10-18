आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, काम में मिलेगी सफलता

मिथुन राशि के लोग चंचल और मिलनसार स्वभाव के माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी बुध हैं और इसे वायु तत्व की बुद्धिमान राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, मिथुन राशि के लोग अपनी बातचीत की कला और तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में खुलकर अपनी बात रखते हैं। वहीं, बुधवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 7 माना जाता है।

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