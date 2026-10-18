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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 19 October 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, काम में मिलेगी सफलता

Mon, 19 Oct 2026 05:25 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:25 AM IST
सार

मन की बेचैनी भी धीरे-धीरे कम होगी। व्यापार में सुधार के संकेत हैं और किसी यात्रा से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। बस अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि छोटी-सी बात भी आपके काम को प्रभावित कर सकती है।

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aaj ka mithun rashifal 19 October 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि के लोग चंचल और मिलनसार स्वभाव के माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी बुध हैं और इसे वायु तत्व की बुद्धिमान राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, मिथुन राशि के लोग अपनी बातचीत की कला और तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में खुलकर अपनी बात रखते हैं। वहीं, बुधवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 7 माना जाता है।

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन राहत और उपलब्धियों की खुशखबरी लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है और प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ने से आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मन की बेचैनी भी धीरे-धीरे कम होगी। व्यापार में सुधार के संकेत हैं और किसी यात्रा से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। बस अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि छोटी-सी बात भी आपके काम को प्रभावित कर सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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