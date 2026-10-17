आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों की किसी योजना में प्रगति हो सकती है, पढ़ें 18 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुरानी यादों, दोस्ती और पारिवारिक मामलों के लिहाज से खास रह सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। बीते समय की कोई याद आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास और मेहनत से वे बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं।किसी मित्र की मदद करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी विश्वास और मजबूत होगा। घर या संपत्ति खरीदने की दिशा में भी सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं। हालांकि, परिवार के सदस्यों के सामने अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आपकी कोई बात गलत समझी जा सकती है, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें। नए साझेदारी वाले काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल जल्दबाजी से बचें। सभी जरूरी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आगे बढ़ना आपके लिए उचित रहेगा।दोस्ती: पुराने मित्र से मुलाकात दिन को खुशनुमा बना सकती है।शिक्षा: विद्यार्थियों को अधिक मेहनत और नियमित अभ्यास की जरूरत होगी।संपत्ति: घर खरीदने की योजना में प्रगति संभव है।परिवार: बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्टता से रखें।शुभ सलाह: नई साझेदारी शुरू करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।