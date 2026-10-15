आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों का रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पढ़ें 16 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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आर्थिक दृष्टि से आज का दिन राहत देने वाला हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं कुछ कम हो सकती हैं। हालांकि, बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आपकी स्पष्टवादिता किसी को बुरी लग सकती है और बेवजह गलतफहमी पैदा हो सकती है। नए लोगों से संपर्क बढ़ने के संकेत हैं। भविष्य में ये परिचय आपके लिए कामकाज या करियर के नए अवसर खोल सकते हैं।परिवार का कोई सदस्य नौकरी या रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर जा सकता है। वहीं, आपके मन में भी किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार मजबूत हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय से परिवार या पेशेवर जीवन में सकारात्मक समाचार मिलने की उम्मीद है। योजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी तैयारियां पूरी कर लें।धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है।करियर: नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं।परिवार: किसी सदस्य के दूसरे शहर जाने की स्थिति बन सकती है।सलाह: बातचीत में संयम रखें और नए काम की शुरुआत सोच-समझकर करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।