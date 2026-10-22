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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 23 October 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वाले धैर्य रखें, पढ़ें 23 अक्तूबर का राशिफल

Fri, 23 Oct 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 23 Oct 2026 05:12 AM IST
सार

आज पैसों के मामले में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है! किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले को फिलहाल टालना बेहतर हो सकता है, खासकर तब जब उसके सभी पहलुओं की जानकारी आपके पास न हो।

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Aaj ka meen rashifal 23 October 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज पैसों के मामले में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है! किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले को फिलहाल टालना बेहतर हो सकता है, खासकर तब जब उसके सभी पहलुओं की जानकारी आपके पास न हो। शेयर बाजार या अन्य निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों में आकर आर्थिक निर्णय न लें और हर प्रस्ताव की अच्छी तरह जांच करें।
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पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, इसलिए उनके आराम और जरूरतों पर विशेष ध्यान दें। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी इस समय महत्वपूर्ण रहेगी। आर्थिक मामलों में धैर्य रखें और केवल जल्दी लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कदम न उठाएं। आज सावधानी, सही जानकारी और सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको संभावित नुकसान से बचाने के साथ भविष्य के लिए भी बेहतर आधार तैयार करने में मदद करेंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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