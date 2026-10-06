आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी, पढ़ें 7 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। अनावश्यक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझकर ही खर्च करें। संतान की शिक्षा या भविष्य से जुड़ा कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है। उसकी रुचि और क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी नए पाठ्यक्रम या शिक्षण विकल्प पर विचार कर सकते हैं।परिवार के किसी सदस्य के करियर या काम से संबंधित परेशानी बातचीत और समझदारी से दूर हो सकती है। भाई-बहनों का सहयोग आपको भावनात्मक संबल देगा और किसी कठिन समय में उनका साथ मिल सकता है। घर में मरम्मत, सजावट या नवीनीकरण से जुड़ा कोई अधूरा काम दोबारा शुरू होने की संभावना है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसे दबाव के बजाय अपनी योग्यता दिखाने के अवसर के रूप में लें।खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी।संतान के भविष्य से जुड़ा निर्णय संभव।भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।घर के अधूरे काम पूरे हो सकते हैं।ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।