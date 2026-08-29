कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा माह? पढ़ें आज का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सुख-सुविधाओं में वृद्धि और परिवार से जुड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। लंबे समय से किसी नई चीज की खरीदारी करने का विचार बना रहे हैं, तो आज उससे जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। नया वाहन, घर के लिए जरूरी सामान या किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। हालांकि बड़ी खरीदारी करने से पहले अपने बजट और जरूरत का ध्यान जरूर रखें।आर्थिक मामलों में पुराने लेन-देन से जुड़ी कोई बात दोबारा सामने आ सकती है। किसी पुराने भुगतान, उधार या हिसाब-किताब को लेकर बातचीत होने की संभावना है। ऐसे मामले में भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत दिमाग से समाधान निकालना बेहतर रहेगा। सरकारी दफ्तर या प्रशासन से जुड़े किसी काम में उम्मीद के मुताबिक तेजी न आने से थोड़ी निराशा हो सकती है। दस्तावेजों की जांच करते रहें और जल्दबाजी से बचें। धैर्य रखेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है।नई खरीदारी से खुशी मिल सकती है।पुराने लेन-देन का मामला सामने आ सकता है।जरूरतमंद दोस्त की मदद से मन को संतोष मिलेगा।किसी प्रक्रिया में देरी संभव है।आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।