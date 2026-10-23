आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, पढ़ें 24 अक्तूबर का राशिफल
आज आपके मन को संतोष और सुकून देने वाली परिस्थितियां बन सकती हैं। संतान की सफलता आपको खुशी देगी और उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा।
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
आज आपके मन को संतोष और सुकून देने वाली परिस्थितियां बन सकती हैं। संतान की सफलता आपको खुशी देगी और उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा। व्यापार में भी पहले के मुकाबले सुधार दिखाई दे सकता है, जिससे आगे बढ़ने का उत्साह मिलेगा। हालांकि, पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर मन को उदास कर सकती है, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय धैर्य बनाए रखें। मुश्किल समय में आपका संयम ही आपको मजबूती देगा। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे न हटें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद भी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है।
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