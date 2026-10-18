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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 19 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को परिवार का मिलेगा साथ, काम को लेकर रहें अलर्ट

Mon, 19 Oct 2026 05:27 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:27 AM IST
सार

व्यापार में नए निवेश को लेकर फिलहाल धैर्य रखना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। कामकाज के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें।

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Aaj ka kark rashifal 19 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि कर्क राशि के लोग भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और इसे जल तत्व की भावनात्मक राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, कर्क राशि के लोग अपने देखभाल करने वाले स्वभाव और परिवार के प्रति लगाव के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में अपनापन और ईमानदारी बनाए रखते हैं। वहीं, सोमवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 2 माना जाता है।

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
कर्क राशि वालों के लिए आज कोई सुखद समाचार दिन को खास बना सकता है। जीवन में सुख-सुविधाओं और समृद्धि के बढ़ने के संकेत हैं, हालांकि आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात या महत्वपूर्ण बैठक आपके करियर के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। व्यापार में नए निवेश को लेकर फिलहाल धैर्य रखना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। कामकाज के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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