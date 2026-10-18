आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को परिवार का मिलेगा साथ, काम को लेकर रहें अलर्ट

कर्क राशि कर्क राशि के लोग भावुक और संवेदनशील माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और इसे जल तत्व की भावनात्मक राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, कर्क राशि के लोग अपने देखभाल करने वाले स्वभाव और परिवार के प्रति लगाव के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में अपनापन और ईमानदारी बनाए रखते हैं। वहीं, सोमवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 2 माना जाता है।

विज्ञापन