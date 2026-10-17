आज का राशिफल: कर्क राशि वाले गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, पढ़ें 18 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क राशि के जातकों को आज अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण मामले में सोच-विचार करने के बाद ही कदम उठाएं। जीवनसाथी की सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनकी राय किसी उलझन को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। परिवार के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इससे घर में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा।कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। यदि किसी काम में अपेक्षित परिणाम मिलने में समय लग रहा है, तो निराश होने के बजाय अपने प्रयास जारी रखें। लगातार मेहनत और धैर्य से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। दूसरों की बात सुनने और शांत रहकर निर्णय लेने से दिन को बेहतर बनाया जा सकता है।स्वभाव: गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें।दांपत्य जीवन: जीवनसाथी की सलाह आपके काम आ सकती है।परिवार: मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।करियर: मेहनत और निरंतर प्रयास से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।शुभ सलाह: महत्वपूर्ण फैसले भावनाओं में बहकर न लें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।