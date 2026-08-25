फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 26 August 2026 today virgo horoscope in hindi

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले पुरानी बातों पर बहस करने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

Wed, 26 Aug 2026 05:06 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 26 Aug 2026 05:06 AM IST
सार

Aaj Ka Kanya Rashifal: आज का दिन आपके लिए व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। सुबह से ही कई काम एक साथ सामने आने के कारण दिनभर भागदौड़ करनी पड़ सकती है।

विज्ञापन
Aaj ka kanya rashifal 26 August 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन


कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope
आज का दिन आपके लिए व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। सुबह से ही कई काम एक साथ सामने आने के कारण दिनभर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कुछ जरूरी कार्यों में छोटी-मोटी अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखने से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। किसी काम के पूरा होने में अपेक्षा से अधिक समय लगे तो परेशान होने के बजाय उसे प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने की कोशिश करें। सेहत के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव रहने के कारण शरीर में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। 
विज्ञापन


परिवार में किसी मेहमान के आने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। अपनों के साथ बातचीत और समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि, किसी पुरानी बात को लेकर बहस की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में पुरानी बातों को दोबारा उठाकर मामला बिगाड़ने के बजाय शांत रहना बेहतर होगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सकारात्मक रह सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इससे मन को शांति मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:
कामकाज: दिनभर व्यस्तता रहेगी, छोटी रुकावटें आ सकती हैं।
सेहत: थकान से बचने के लिए आराम जरूरी है।
परिवार: मेहमानों के आने से खुशी बढ़ेगी।
संतान: कोई अच्छी खबर मन प्रसन्न करेगी।
आध्यात्मिकता: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।
सावधानी: पुरानी बातों पर बहस करने से बचें।

Weekly Horoscope (24-30 Aug 2026): यहां जानें करियर, धन और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का आखिरी सप्ताह
Weekly Horoscope (17-23 Aug 2026): कर्क समेत इन 3 राशियों के बड़ सकते हैं खर्च, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Kanya Rashifal August 2026: कन्या राशि के जातकों के खर्चों में होगी वृद्धि, पढ़ें मासिक राशिफल
Shani Gochar: 30 साल बाद मेष में शनि का प्रवेश, करियर और धन में इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा
Navgrah Dosh Upay: कुंडली के ग्रह दोष कर रहे हैं परेशान? सावन में इन खास अभिषेक से दूर होगी नवग्रह पीड़ा
Sawan Mantra: सावन के पहले सोमवार पर राशि अनुसार करें शिव मंत्र जाप, इन खास उपायों से मिलेंगे शुभ फल


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed