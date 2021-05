ज्योतिषीय विश्लेषण:  शनि की वक्री गति से क्या कोरोना की गति भी पड़ेगी मंद?

{"_id":"60b1d106cc7d93232c590315","slug":"astrology-predictions-about-coronavirus-impact","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937\u0940\u092f \u0935\u093f\u0936\u094d\u0932\u0947\u0937\u0923: \u00a0\u0936\u0928\u093f \u0915\u0940 \u0935\u0915\u094d\u0930\u0940 \u0917\u0924\u093f \u0938\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0917\u0924\u093f \u092d\u0940 \u092a\u095c\u0947\u0917\u0940 \u092e\u0902\u0926?","category":{"title":"Astrology","title_hn":"\u091c\u094d\u092f\u094b\u0924\u093f\u0937","slug":"astrology"}}

मदन गुप्ता सपाटू, ज्योतिर्विद्, चंडीगढ़ Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 29 May 2021 10:59 AM IST