जिनपिंग की पत्नी की कहानी: गायिका से चीन की फर्स्ट लेडी तक कैसे पहुंचीं, विदेश दौरों पर क्यों जाती हैं पेंग?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी पत्नी पेंग लियुआन भी चर्चा में हैं। राष्ट्रपति की पत्नी होने के साथ पेंग की अपनी अलग सार्वजनिक पहचान है। वह चीन की जानी-मानी गायिका रही हैं और विदेश यात्राओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा नेताओं की पत्नियों से जुड़े आयोजनों में नजर आती हैं। अमेरिका दौरे में उन्होंने मेलानिया ट्रंप के साथ वॉशिंगटन स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट का दौरा भी किया।

विज्ञापन

गायिका से राष्ट्रपति की पत्नी तक कैसे पहुंचीं पेंग?

पेंग लियुआन को चीन में लंबे समय तक गायिका और मंचीय कलाकार के तौर पर पहचान मिली। उन्होंने पारंपरिक चीनी संगीत और लोकगीतों के जरिए लोकप्रियता हासिल की। उनके राष्ट्रपति की पत्नी बनने के बाद उनकी सार्वजनिक भूमिका का दायरा बढ़ा, लेकिन चीन में अमेरिका जैसी औपचारिक ‘फर्स्ट लेडी’ की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पेंग की भूमिका मुख्य रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक संपर्क और मानवीय गतिविधियों से जुड़ी रहती है।

पेंग ने मनोरंजन और संगीत की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई थी। वह राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में प्रस्तुति देती रही हैं और चीन के पारंपरिक संगीत को विदेशों में भी प्रस्तुत करती रही हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग के साथ उनकी विदेश यात्राओं में उनकी मौजूदगी केवल राजनीतिक परिवार के सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि चीन की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े चेहरे के रूप में भी देखी जाती है। उनके करियर में देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों के लिए प्रस्तुतियां देना भी शामिल रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विदेश यात्राओं में पेंग की भूमिका क्या रहती है?

पेंग लियुआन की विदेश यात्राओं में अक्सर सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस दौरान वह दूसरे देशों के नेताओं की पत्नियों के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं और स्थानीय संस्कृति से जुड़े आयोजनों में शामिल होती हैं। सितंबर 2026 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने नेताओं की पत्नियों के एक सामूहिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने किर्गिस्तान की संस्कृति और कला से जुड़े कार्यक्रम देखे।

क्या पेंग लियुआन का चीन की सत्ता में सीधा प्रभाव है?

पेंग लियुआन को चीन की सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी में स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार रखने वाली अधिकारी के तौर पर नहीं देखा जाता। उनके पास ऐसा कोई औपचारिक राजनीतिक पद नहीं है, जिससे वह सरकारी फैसले ले सकें। उनकी सार्वजनिक भूमिका मुख्य रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय गतिविधियों तक दिखाई देती है। चीन की नीतिगत और राजनीतिक सत्ता राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थागत व्यवस्था में केंद्रित है। इसलिए पेंग की भूमिका को राजनीतिक निर्णय लेने के बजाय सार्वजनिक और सांस्कृतिक संपर्क के संदर्भ में समझना अधिक उचित है।

अमेरिका यात्रा में पेंग ने क्या किया?

अमेरिका दौरे के दौरान पेंग लियुआन ने मेलानिया ट्रंप के साथ नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट का दौरा किया। दोनों ने संग्रहालय की प्रदर्शनी देखी और वहां अमेरिकी किशोरों को चीनी गीत गाते हुए भी सुना। पेंग ने चीनी भाषा और संस्कृति सीखने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने की बात कही। इस तरह शी जिनपिंग की राजनीतिक बैठकों के समानांतर पेंग की गतिविधियों ने यात्रा में सांस्कृतिक कूटनीति का एक अलग पक्ष जोड़ा।