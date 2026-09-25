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Hindi News ›   World ›   Take this Tehran Danon arrives UN hand over Starlink an Iranian diplomat, says it will aid people's freedom.

‘इसे तेहरान ले जाइए: ’यूएन में ईरानी राजनयिक को स्टारलिंक देने पहुंचे डैनन, कहा- लोगों की आजादी में आएगा काम

Fri, 25 Sep 2026 06:02 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 25 Sep 2026 06:02 PM IST
सार

यूएन महासभा में इस्राइल के राजदूत डैनी डैनन ने ईरानी राजनयिक नासेर असादी को स्टारलिंक डिवाइस देने की कोशिश की। डैनन ने कहा कि इससे ईरानी लोगों को इंटरनेट सेंसरशिप से बचने और आजादी की आवाज उठाने में मदद मिल सकती है। 

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Take this Tehran Danon arrives UN hand over Starlink an Iranian diplomat, says it will aid people's freedom.
ईरान में इंटरनेट सेंसरशिप पर इस्राइल का निशाना - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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यूएन के जनरल असेंबली में गुरुवार को इस्राइल के यूएन राजदूत डैनी डैनन ने ईरान को एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, 'हम वहां की सरकार बदलने की प्रार्थना करते हैं।' इसके बाद वे एक ईरानी राजनयिक के पास गए और उन्हें स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट रिसीवर दिया।
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वीडियो में डैनन क्या बोलते नजर आ रहे हैं? 
डैनन ने बाद में इस घटना का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने नासेर असादी से कहा कि यह डिवाइस ईरानी लोगों को आजादी दिलाने में मदद कर सकता है और उनसे इसे तेहरान ले जाने को कहा। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'अगर आपने प्रधानमंत्री (बेंजामिन नेतन्याहू) की बात सुनी होती, तो आप समझ जाते कि ईरान के लोगों को आजादी दिलाने में यह कितना मददगार हो सकता है। खासकर तब, जब आपने उनके साथ जो किया है, उसे देखते हुए। क्या आप इसे लेकर तेहरान वापस ले जाना चाहते हैं? यह ईरान के लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है। हम ईरान के लोगों से प्यार करते हैं और ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। वह दिन जरूर आएगा।'
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पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा था? 
लेकिन इस संदेश का कोई जवाब नहीं मिला। असदी ने डैनन की बात को नजरअंदाज किया, दूसरी तरफ देखा और उनसे कोई बातचीत नहीं की। इससे पहले गुरुवार को नेतन्याहू ने यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान स्टारलिंक डिवाइस दिखाया था। इसके साथ ही कहा था कि इससे ईरानियों को इंटरनेट सेंसरशिप से बचने में मदद मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पाला बदलते हैं, तो वे इसे उनके इस्तेमाल के लिए छोड़ देंगे।

नेतन्याहू ने कहा, 'जब वे पक्का पाला बदलेंगे, तो वे भी सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी कहानी बता पाएंगे।' उन्होंने आगे कहा कि यह बस समय की बात है जब ईरानी अधिकारी जनता के हाथों सत्ता से हटा दिए जाएंगे। यह बातचीत तब हुई जब नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण का इस्तेमाल क्षेत्र में इस्राइल की कार्रवाइयों का जोरदार बचाव करने के लिए किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी आलोचना बढ़ रही थी।



 
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