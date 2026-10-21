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वर्ल्ड डायरी: ईरान के शीर्ष नेताओं और आसिम मुनीर की मुलाकात; ब्रिटेन में जासूसी के दो आरोपी फिर गिरफ्तार

Wed, 21 Oct 2026 01:30 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 21 Oct 2026 01:30 AM IST
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विदेश के प्रमुख समाचार - फोटो : अमर उजाला

पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मंगलवार को ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। यह यात्रा क्षेत्र में तनाव कम करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का हिस्सा है। मुनीर ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ से भेंट की। गालिबफ ने अमेरिका द्वारा इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (MoU) के उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने अमेरिका से ईरान की सात शर्तें पूरी करने पर जोर दिया। मुनीर ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख मेजर जनरल मोहसिन रेजाई से भी बात की। रेजाई ने कहा कि संवर्धित परमाणु सामग्री ईरान में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में रहेगी। उन्होंने अमेरिका द्वारा विश्वास बनाने तक कोई बातचीत न होने की बात कही। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

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ईरान की जासूसी में ब्रिटेन में दो लोग फिर गिरफ्तार

ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को दो व्यक्तियों को फिर से गिरफ्तार किया। इन पर ईरान की खुफिया सेवा की मदद करने का संदेह है। यह मामला पिछले महीने इंग्लैंड में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर संदिग्ध साजिश से जुड़ा है। काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग ने बताया कि एक 24 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक और एक 25 वर्षीय दोहरी यूके-ईरानी नागरिक को पकड़ा गया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस 27 सितंबर को एक संदिग्ध आतंकी साजिश की जांच कर रही है। यह साजिश पश्चिमी इंग्लैंड के आरएएफ फेयरफोर्ड स्थित अमेरिकी अड्डे पर हुई थी। इस अड्डे का उपयोग इस साल के युद्ध में ईरान पर बमबारी के लिए किया गया था।

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