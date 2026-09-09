एक्सप्लेनर: क्या एआई इंसानों को ही खत्म कर देगा, एंथ्रोपिक के रिसर्चर के दावे ने क्यों बढ़ाई दुनिया की चिंता?

किसने-कब एआई को लेकर चेतावनी दी?

हाल ही में ओपनएआई के मुख्य वैज्ञानिक याकुब पाचोकी ने एआई की तेजी से बढ़ती क्षमता को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है कि भविष्य पर इंसानों का नियंत्रण बना रहे।



उन्होंने An Alien Mind नाम के ब्लॉग पोस्ट में लिखा, कि मुझे चिंता है कि मशीनों की बुद्धिमत्ता में लगातार तेज बढ़ोतरी के नतीजों के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यह ब्लॉग पोस्ट चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी के नए मॉडल जीपीटी-6 एस्ट्रा जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसे कंपनी ने अब तक का अपना सबसे शक्तिशाली उत्पाद बताया है।



ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, ज्यॉफ्री हिंटन, योशुआ बेंगियो समेत कई एआई विशेषज्ञों ने एआई से मानवता के अस्तित्व के लिए पैदा होने वाले जोखिम को गंभीरता से लेने की अपील की थी। उन्होंने एआई के कारण मानवता के खत्म होने के खतरे को महामारी और परमाणु युद्ध जैसे वैश्विक जोखिमों के साथ प्राथमिकता देने की बात कही थी।



ऑल्टमैन ने ये भी कहा था कि उन्हें चिंता है कि भविष्य में एआई पर कुछ कंपनियों, मॉडलों या लोगों का अत्यधिक नियंत्रण हो सकता है।



एंथ्रोपिक के सीईओ दारियो अमोदेई ने कहा था कि एआई के जोखिम अब सिर्फ भविष्य की आशंका नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एआई को विमान या दवा जैसी शक्तिशाली तकनीक की तरह अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण और स्वतंत्र ऑडिट से गुजरना चाहिए। उन्होंने साइबर सुरक्षा, जैविक हथियार, नियंत्रण खोने और एआई आधारित शोध एवं विकास को प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों में बताया था।



अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ओपनएआई, एंथ्रोपिक और मेटा से उन्नत एआई के विकास को रोकने की अपील की थी। उनका कहना था कि कंपनियां एआई पर नियंत्रण खोने के संकेतों के बावजूद विकास की रफ्तार बढ़ा रही हैं।



ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के मुख्य तकनीकी अधिकारी ओली व्हाइटहाउस ने कहा था कि उन्नत एआई मॉडल इंटरनेट पर बिना अनुमति कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कुछ मामलों में इंसानों जैसे भ्रामक व्यवहार को गंभीर चेतावनी बताया और रियल टाइम निगरानी तथा मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत बताई थी।