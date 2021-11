{"_id":"61845e119d93ee5d3a72b4d8","slug":"who-director-general-tedros-adhanom-ghebreyesus-advice-prioritize-covax-maker-of-approved-vaccines-not-shareholders-profit","type":"story","status":"publish","title_hn":"डब्ल्यूएचओ की सलाह : स्वीकृत टीकों के निर्माता कोवैक्स को प्राथमिकता दें, शेयरधारकों के लाभ को नहीं","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

पीटीआई, जिनेवा। Published by: योगेश साहू Updated Fri, 05 Nov 2021 03:56 AM IST

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने यह टिप्पणी भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने के एक दिन बाद की है। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर हुई मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कल (बुधवार को) हमने एक और टीका शामिल किया है। कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के लिए डब्ल्यूएचओ की वैधता प्राप्त करने वाला आठवां टीका है।



उन्होंने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ द्वारा आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध टीकों के निर्माताओं से शेयरधारकों के लाभ के बजाय कोवैक्स को प्राथमिकता देने का आह्वान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन टीकों को डब्ल्यूएचओ से अभी आपात इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है, वे उससे संपर्क करें और चर्चा करें कि प्रक्रिया को तेज कैसे किया जा सकता है। कोवैक्स, एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य टीके तक समतापूर्ण पहुंच उपलब्ध कराना है।



उन्होंने कहा कि टीके को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध किए जाने से अन्य देश अपने हिसाब से इसके आयात और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के ग्लोबल एक्सेस के संदर्भ में संक्षिप्त के रूप से कोवैक्स कहा जाता है। यह एक विश्वव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य वैक्सीन के वितरण करने वाले संगठन गावी के माध्यम से समान पहुंच प्रदान करना है।



गावी महामारी से निपटने की तैयारी के लिए नवाचार और डब्ल्यूएचओ के निर्देशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बना संगठन है। उन्होंने कहा कि अब और टीके उन देशों में नहीं दिए जाने चाहिए, जिन्होंने पहले ही अपनी 40 प्रतिशत से अधिक आबादी का टीकाकरण कर लिया है। ताकि कोवैक्स के पास मौजूद टीकों से अन्य देशों की मदद की जा सके।



उन्होंने कहा कि दुनिया में अब तक 50 लाख से अधिक मौतों की सूचना मिली है, और हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। पिछले हफ्ते, सभी क्षेत्रों के 56 देशों में कोविड-19 से होने वाली मौतों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।



उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह वृद्धि ऐसे समय में दर्ज हुई है जब कोविड-19 का पहला मामला सामने आए 22 महीने हो गए हैं, और पहले टीके को मंजूरी दिए हुए लगभग एक साल हो गया है।

WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus advice, Prioritize Covax, maker of approved vaccines, not shareholders profit