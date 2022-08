Viral Video: युद्धग्रस्त यूक्रेन में प्यार की बयार, सायरन की गूंज के बीच प्रेमी ने ऐसे किया प्रपोज

युद्धग्रस्त यूक्रेन से एक दिल को छू लेने वाली क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रेमी के प्रपोजल के एक वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार कहे जा रहे एंटन गेराशचेंको द्वारा ट्विटर पर वीडियो साझा किया गया है जिसमें वह लिखते हैं, "यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है, हम 'युद्ध-जीवन संतुलन' के बारे में मजाक करते हैं। लोगों को बचाने के बाद अब ये बचावकर्मी प्रपोज कर रहा है। अब वह खतरा टल गया है, सायरन खुशियों का संकेत दे रहा है। यूक्रेन में युद्ध से सभी का जीवन प्रभावित है और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है।

This is our life now - we joke about "war-life balance".



This rescuer was saving people, now he is proposing. The siren wails for danger, now it sounds in joy.



It is all intertwined, and no one's life is untouched by war in Ukraine. pic.twitter.com/Bzh2nG7VjQ