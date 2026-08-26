India Crude Oil Needs: रूस-ईरान पर लटकी ट्रंप की तलवार,भारत के लिए उपयोगी बना वेनेजुएला!

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मार्च से वैश्विक क्रूड ऑयल बाजार में शुरू हुई उथल-पुथल ने भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका की ओर से ईरान पर लगातार आर्थिक और तेल संबंधी दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर संभावित 100% तक टैरिफ का खतरा भी भारत जैसे बड़े तेल आयातक के लिए चिंता का विषय है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और पिछले कुछ वर्षों में रूस उसके सबसे महत्वपूर्ण सप्लायर्स में शामिल रहा है। ऐसे में अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी क्रूड की खरीद मुश्किल होती है, तो भारत को तुरंत वैकल्पिक सप्लाई स्रोतों की तलाश करनी पड़ सकती है।



दूसरी बड़ी चुनौती ईरान से जुड़ी है। अगर सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से चीन और दूसरे बड़े खरीदार ईरानी तेल से दूरी बनाते हैं, तो वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई का समीकरण बदल सकता है। एक तरफ ईरानी तेल की उपलब्धता घटने से कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बन सकता है, वहीं दूसरी तरफ चीन जैसे बड़े खरीदार वैकल्पिक स्रोतों की ओर जाएंगे। इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि तब रूस, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से उपलब्ध क्रूड के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। यानी भारत को सिर्फ तेल खरीदने के लिए अधिक कीमत ही नहीं चुकानी पड़ सकती, बल्कि बेहतर शर्तों पर कार्गो हासिल करने के लिए दूसरे देशों से भी मुकाबला करना पड़ सकता है।



यही वजह है कि वेनेजुएला भारत के लिए अचानक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है और उसके भारी क्रूड को भारत की कुछ रिफाइनरियां प्रोसेस करने में सक्षम हैं। अगर रूस से सप्लाई में बड़ी कमी आती है, तो वेनेजुएला से अतिरिक्त क्रूड खरीद भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है। हालांकि, वेनेजुएला रूस की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता। वहां उत्पादन क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिबंधों और लंबी दूरी से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियां हैं। इसके अलावा वेनेजुएला का भारी क्रूड भारतीय रिफाइनरों के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत, शिपिंग और उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक रहेंगे।



भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय क्रूड सप्लाई में विविधता लाना होगी। रूस के अलावा इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, अफ्रीकी देशों और वेनेजुएला जैसे स्रोतों से खरीद बढ़ाकर भारत संभावित झटकों को कम कर सकता है। अगर रूस पर 100% टैरिफ जैसी स्थिति वास्तव में लागू होती है, तो भारतीय रिफाइनरों को अपने क्रूड बास्केट को तेजी से पुनर्गठित करना होगा। इससे भारत के लिए तेल की औसत खरीद लागत बढ़ सकती है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी आने पर इसका असर घरेलू ईंधन और महंगाई पर भी पड़ सकता है।



इस पूरी कहानी में वेनेजुएला एक उपयोगी विकल्प जरूर है, लेकिन अकेला समाधान नहीं। भारत की असली ताकत उसकी बड़ी रिफाइनिंग क्षमता, अलग-अलग प्रकार के क्रूड को प्रोसेस करने की क्षमता और कई देशों से तेल खरीदने की रणनीति में है। आने वाले महीनों में अमेरिका-रूस-ईरान संबंध, चीन की तेल खरीद और मध्य-पूर्व की स्थिति यह तय करेगी कि भारत को अपने क्रूड ऑयल बास्केट में कितनी तेजी से बदलाव करना पड़ेगा।









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