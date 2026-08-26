होर्मुज पर ईरान-ओमान की बातचीत:दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात; क्या जहाजों की आवाजाही पर बनी सहमति?

यह अभी साफ नहीं है कि अमेरिका इस उभरते हुए समझौते को स्वीकार करेगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह ओमान को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ओमान जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की अमेरिकी कोशिशों में 'बाधा डालता है', तो अमेरिका ओमान पर बमबारी कर सकता है।