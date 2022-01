जंग का खतरा: अमेरिका ने यूक्रेन और रूस स्थित अपने दूतावासों के परिवारों को देश छोड़ने का आदेश दिया

रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव व जंग के हालात के मद्देनजर अमेरिकी विदेश विभाग ने दोनों देशों स्थित अमेरिकी दूतावास से पात्र परिवारों को इन देशों को छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि "रूसी सैन्य कार्रवाई के निरंतर खतरे के कारण यूक्रेन और रूस के अमेरिकी दूतावास से पात्र परिवारों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया है। सुरक्षा की स्थिति, विशेष रूप से रूस के कब्जे वाले क्रीमिया और रूस-नियंत्रित पूर्वी यूक्रेन में, अप्रत्याशित है और बिगड़ सकती है।"

The departure of eligible families from the US Embassy, Kyiv, Russia, ordered due to the continued threat of Russian military action. Security conditions, particularly in Russia-occupied Crimea & Russia-controlled eastern Ukraine, are unpredictable &can deteriorate: US State Dept