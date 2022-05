{"_id":"627c33605173fd2d873d0c1b","slug":"us-senator-grassley-lifts-hold-on-senate-confirmation-of-ambassadorial-nominee-to-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमेरिका: रिपब्लिकन सांसद ने भारत में बतौर अमेरिकी दूत गार्सेटी के नामांकन पर लगी रोक हटाई","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, वाशिंगटन। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 12 May 2022 03:36 AM IST