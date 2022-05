{"_id":"62709f82abc55773d8223829","slug":"us-president-joe-biden-said-muslims-being-targeted-with-violence-around-the-world","type":"story","status":"publish","title_hn":"ईद पर बोले बाइडन: दुनिया में इस्लामोफोबिया के शिकार हैं मुसलमान, हर दिन अमेरिका को मजबूत बनाने के बाद भी हो रहे प्रताड़ित","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 03 May 2022 08:51 AM IST