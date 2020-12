जो बाइडन के कैबिनेट में पीट बटिगिएग को मिली जगह, परिवहन मंत्रालय संभालेंगे

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीट बटिगिएग का नाम परिवहन मंत्री के लिए नामजद किया है। रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडन ने बटिगिएग को अमेरिकी परिवहन विभाग का नेतृत्व करने के लिए चुना है।

US President-elect Joe Biden has chosen Pete Buttigieg to lead the US Transportation Department, reports Reuters