Modi-Biden: राष्ट्रपति बाइडन ने पीएम मोदी को गिफ्ट की खास टी-शर्ट, लिखी है प्रधानमंत्री के 'मन' की यह बात

भारतीय-अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक विशेष टी-शर्ट गिफ्ट की, जिस पर लिखा है- The Future is AI यानी 'एआई भविष्य है'। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा है। जब राष्ट्रपति बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टी-शर्ट गिफ्ट की, उस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एप्पल के सीईओ टिम कुक और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई अन्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित थी। सभी ने तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया।

