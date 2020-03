अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना किया शुरू

तालिबान से समझौता के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की शुरूआत कर दी है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने अपनी सेना के अफगानिस्तान से वापसी के लिए तालिबान से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था।

US military begins withdrawal of troops from Afghanistan, reports AFP news agency quoting official.