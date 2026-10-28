एक्सप्लेनर: क्या हैं अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव, ये क्यों अहम; ट्रंप की शक्तियों पर कैसे डालेंगे असर

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए देश के दोनों प्रमुख दलों- रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमर कस ली है। अब देश के 21 करोड़ वोटर्स ठीक 8 दिन बाद यह फैसला करेंगे कि देश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला शासन कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा।

आइये जानते हैं कि अमेरिका में हर चार साल पर होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अलावा यह मध्यावधि चुनाव क्यों होते हैं? यह चुनाव कराए कैसे जाते हैं और इनसे अमेरिका में क्या बदलता है? इस बार के चुनाव रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कितने अहम हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताकत पर यह चुनाव कितना असर डालेंगे?

इसके सभी 435 सदस्यों का कार्यकाल केवल दो साल का होता है। इसलिए, राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में भी सभी सीटों पर फिर से चुनाव होते हैं।100 सीट वाली सीनेट में सांसदों (सीनेटरों) का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, लेकिन इनके चुनाव चरणबद्ध होते हैं। हर दो साल में सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों- 35 पर चुनाव कराए जाते हैं। यानी 35 सीटों पर अभी और 35 सीटों पर राष्ट्रपति चुनाव के साथ।अमेरिकी संसद के अलावा अमेरिका के 50 राज्यों में से 36 राज्यों में गवर्नर, राज्य विधायिकाओं और स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों का चुनाव भी मध्यावधि चुनाव का हिस्सा होते हैं।

रिपब्लिकन पार्टी को दो साल पहले न सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली थी, बल्कि संसद के दोनों सदनों- हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में भी मामूली बहुमत मिल गया था। चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (कार्यकारिणी) के फैसलों को संसद (विधायिका) से मंजूरी की जरूरत होती है, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत ट्रंप के निर्णयों को लागू करने में अहम साबित हो रहा था।