UK: भारतीय मूल के लड़के की हत्या के आरोप में दो किशोरों को 34 साल की जेल, अदालत में पांच घंटे तक चली सुनवाई

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पिछले साल भारतीय मूल के एक किशोर की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में दो लोगों को 34 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी भी किशोर हैं और भारतीय मूल के हैं। घटना इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के वोल्वरहैम्पन में हुई थी।
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