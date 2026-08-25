अमेरिका-कनाडा ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप का नया दांव: बदल सकते हैं कनाडा से जुड़ी झील का नाम; क्यों उठे सवाल?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 25 Aug 2026 05:25 PM IST
सार
अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उनका तर्क है कि ओंटारियो के साथ अमेरिका को अब ज्यादा कारोबार की उम्मीद नहीं है। आइए, विस्तार से इस पूरे मामले को जानते हैं।
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह कनाडा की सीमा से लगे लेक ओंटारियो का नाम बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह बात ऐसे समय कही है जब अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार विवाद लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका को ओंटारियो के साथ ज्यादा कारोबार करने की उम्मीद नहीं है। ओंटारियो कनाडा का एक प्रांत है और इसी नाम से प्रसिद्ध झील भी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है।
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ट्रंप का यह प्रस्ताव उनके पहले के एक फैसले की याद दिलाता है। पिछले साल उन्होंने कार्यकारी आदेश के जरिए मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने की पहल की थी। अब लेक ओंटारियो का नाम बदलने की बात भी उसी तरह के कदम के रूप में देखी जा रही है। हालांकि मौजूदा बयान में ट्रंप ने केवल इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। उन्होंने यह नहीं बताया कि नाम बदलने की औपचारिक प्रक्रिया कब या कैसे शुरू होगी।
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अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार विवाद क्यों बढ़ा?ट्रंप प्रशासन ने सप्ताहांत में कनाडा के करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया है। इससे पहले अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों पक्ष किसी सहमति तक नहीं पहुंच सके। बातचीत टूटने के बाद कनाडा की ओर से जवाबी कदम उठाए जाने की उम्मीद है। ऐसे में ट्रंप का लेक ओंटारियो का नाम बदलने वाला बयान भी इसी तनावपूर्ण माहौल में आया है।
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