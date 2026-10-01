फ्लाईदुबई मामला: 'ईरान का विमान के सह-पायलट से संबंध हो सकता है', राष्ट्रपति ट्रंप का बयान; क्या-क्या कहा?

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का फ्लाईदुबई विमान के सह-पायलट से संबंध हो सकता है। ट्रंप ने कहा, मैं जो सुन रहा हूं, उसके आधार पर फ्लाईदुबई विमान के सह-पायलट से ईरान का संबंध हो सकता है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।