कांग्रेस के लिए काम करने वाली एक महत्वपूर्ण निगरानी एजेंसी के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नामित व्यक्ति ने आशंकित डेमोक्रेट्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की। उनका कहना है कि वह उस प्रशासन के लिए महज एक 'रबर-स्टैम्प' की तरह काम नहीं करेंगे, जिसका सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के अधिकार को लेकर सांसदों के साथ बार-बार टकराव हुआ है।

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इससे पहले कि सीनेट पर रिपब्लिकन का नियंत्रण खत्म हो जाए, व्हाइट हाउस वर्जीनिया के एरिक यूलैंड को 'गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस' (जीएओ) के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करवाना चाहता है। वे अभी व्हाइट हाउस के 'ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट' में डिप्टी डायरेक्टर हैं। यह वही एजेंसी है, जिसके खर्चों पर रोक लगाने और फंड को रोक कर रखने के फैसलों को जीएओ ने पिछले दो वर्षों में कई बार गैर-कानूनी करार दिया है।

डेमोक्रेट्स ने क्यों चिंता जताई?

अगर पुष्टि हो जाती है, तो यूलैंड 15 साल के कार्यकाल के लिए जीएओ की देखरेख करेंगे। लेकिन डेमोक्रेट्स ने यूलैंड की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही जल्दबाजी वाली प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कानून के अनुसार, 10 सदस्यों वाला एक आयोग गहन समीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति को जीएओ के कम से कम तीन उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। इस बार ऐसी कोई विस्तृत समीक्षा नहीं हुई।

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यूलैंड ने जोर देकर कहा कि वह निष्पक्ष होकर काम करेंगे और कॉम्पट्रोलर जनरल (महालेखा परीक्षक) की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। उन्होंने संघीय सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं में दो दशकों से अधिक के अपने काम का हवाला दिया। यूलैंड ने सांसदों से कहा, 'मैं यहां किसी के इशारे पर काम करने वाले व्यक्ति, कठपुतली या किसी के गुलाम के रूप में नहीं आया हूं।'जीएओ (सरकारी जवाबदेही कार्यालय) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 900 मिलियन डॉलर से अधिक के बजट और लगभग 3,000 कर्मचारियों के साथ, यह कांग्रेस की मुख्य जांच एजेंसी और ऑडिटर है। यह इस बात की जांच करता है कि करदाताओं का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है। संघीय सरकार को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करने के लिए निष्पक्ष सुझाव देता है।सीनेट की 'होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंटल अफेयर्स' समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सांसद, सीनेटर गैरी पीटर्स ने यूलैंड के नामांकन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यूलैंड के कार्यकाल के दौरान, व्हाइट हाउस के 'ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट' ने जीएओ के ऑडिट में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। वहीं, मतदाताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे वाशिंगटन में अधिक मजबूत निगरानी और नियंत्रण (चेक्स एंड बैलेंसेज) चाहते हैं।पीटर्स ने कहा, 'जीएओ एक अंपायर की तरह काम करता है। आप स्पष्ट रूप से वह अंपायर नहीं हैं।' यह अभी साफ नहीं है कि रिपब्लिकन कितनी जल्दी यूलैंड के नामांकन को अंतिम वोटिंग के चरण तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कांग्रेस सत्र में, रिपब्लिकन ने साधारण बहुमत और बहस के लिए कम समय देकर कई उम्मीदवारों को एक साथ मंजूरी दी है। लेकिन कुछ रिपब्लिकन ने यूलैंड के मामले में इस प्रक्रिया को अपनाने पर चिंता जताई है।सीनेटर थॉम टिलिस (रिपब्लिकन-एनसी) ने कहा कि वह यूलैंड को उम्मीदवारों के किसी समूह (ग्रुप पैकेज) में शामिल किए जाने का विरोध करेंगे। सीनेटर जेम्स लैंगफोर्ड (रिपब्लिकन-ओकलाहोमा) ने कहा कि उनके अनुसार यूलैंड जीएओ का नेतृत्व करने के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि व्हाइट हाउस ने उन्हें नामांकित करते समय कानून के लिखित नियमों का पालन किया है, हालांकि उन्हें यकीन नहीं है कि उन्होंने कानून की मूल भावना का भी पालन किया है या नहीं।लेकिन पीटर्स का कहना है कि यूलैंड के नामांकन को आगे बढ़ाने से "जीएओ को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी"। इस हफ्ते की शुरुआत में, 20 से अधिक पूर्व 'इंस्पेक्टर जनरल' (निरीक्षक जनरल) ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके यूलैंड की नियुक्ति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निगरानी की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि कानूनी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाए, और नेतृत्व ऐसा हो जो निष्पक्ष साक्ष्यों के प्रति पूरी तरह ईमानदार और निष्पक्ष रहने के लिए जाना जाता हो।