अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। यहां शेनझेन में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक होगी। दुनिया के तीन बड़े नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब यूक्रेन और ईरान में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय हालात तनावपूर्ण हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर भी दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं।

ट्रंप इस यात्रा के दौरान पहले से तय एजेंडे के बजाय अपने अंदाज में बातचीत करना चाहते हैं। उनका मानना है कि नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंधों के जरिए बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रास्ता निकाला जा सकता है। व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में ट्रंप इस कूटनीति के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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ट्रंप ने कहा है कि वह जिनपिंग और पुतिन के साथ परमाणु हथियारों को सीमित करने और यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत करेंगे। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। इससे पहले ट्रंप के सहयोगियों ने पत्रकारों से कहा था कि यूक्रेन युद्ध त्रिपक्षीय बैठक का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन मंगलवार को ट्रंप ने खुद इस मुद्दे पर बातचीत की संभावना जताई।उन्होंने कहा कि हर महीने हजारों रूसी सैनिकों की मौत के कारण इस संघर्ष को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। ट्रंप के मुताबिक, युद्ध का समाधान करीब है और इस मुद्दे पर बैठक अच्छी रहने की उम्मीद है।ट्रंप ने पुतिन के साथ अलग से निजी मुलाकात की संभावना भी जताई है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो वह पुतिन से बातचीत करना चाहेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है। ट्रंप के मुताबिक, किम उनसे मिलना चाहते हैं। उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार कार्यक्रम अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।चीन रवाना होने से पहले ट्रंप फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहेंगे। यहां वह राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मलाकानांग पैलेस में दोपहर का भोजन करेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात फिलीपींस की पूर्व प्रथम महिला इमेल्डा मार्कोस से भी हो सकती है।97 वर्षीय इमेल्डा मार्कोस अपने महंगे जूतों के संग्रह के लिए मशहूर रही हैं। ट्रंप उन्हें न्यूयॉर्क के सामाजिक आयोजनों के समय से जानते हैं। हालांकि, यह मुलाकात उनके डॉक्टरों की मंजूरी पर निर्भर करेगी। ट्रंप ने मंगलवार को मनीला में क्वाड देशों के नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने थाईलैंड के साथ व्यापार संबंधी बयान पर हस्ताक्षर किए और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के नेताओं के साथ रात्रिभोज में भी हिस्सा लिया।ट्रंप की इस यात्रा में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंध भी अहम मुद्दा रहेंगे। अमेरिकी टैरिफ का मकसद चीन के व्यापार अधिशेष को कम करना था, लेकिन इसके बावजूद चीन दुनिया का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बना हुआ है। लगातार दूसरे साल चीन का वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से एक ट्रिलियन डॉलर अधिक रहने की स्थिति में है।मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के सामान पर शुल्क और कम करने पर सहमति जताई। कार्नी अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच चीन और यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर रहे हैं।ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों को कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा करना चाहते हैं। अमेरिका ने फरवरी के आखिर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए युद्ध शुरू किया था। इस संघर्ष में चीन और रूस ने ईरान को समर्थन दिया है। युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है, जिससे महंगाई और वैश्विक आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है।वहीं, ट्रंप ने कहा कि वह बैठक में ताइवान का मुद्दा खुद नहीं उठाएंगे। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। ट्रंप को उम्मीद है कि जिनपिंग इस मुद्दे को बातचीत में जरूर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि चीनी राष्ट्रपति ताइवान की संप्रभुता का सवाल उठाएंगे।