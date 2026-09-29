फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Trump Denies Asking Xi Jinping to Buy US Weapons: What Did the US Ambassador Claim?

चीन को अमेरिकी हथियार बेचने की बात पर पलटे ट्रंप: अमेरिकी राजदूत के दावे से क्यों बढ़ा विवाद? जानें पूरा मामला

Tue, 29 Sep 2026 05:08 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 29 Sep 2026 05:08 AM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अमेरिकी हथियार खरीदने की बात करने से इनकार किया है। यह दावा अमेरिका के चीन में राजदूत डेविड पर्ड्यू ने किया था। ट्रंप ने इसे चीन के बजाय ताइवान से जुड़ा मामला बताया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चीन अमेरिकी हथियार खरीदना चाहे तो यह अच्छा विचार हो सकता है। राजदूत और ट्रंप के बयानों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? आइए, विस्तार से पूरे मामले को समझते हैं...

विज्ञापन
Trump Denies Asking Xi Jinping to Buy US Weapons: What Did the US Ambassador Claim?
अमेरिका-चीन संबंधों में नया मोड़ - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अमेरिकी हथियार खरीदने के बारे में बात करने के अपने ही राजदूत के दावे से इनकार किया है। अमेरिका के चीन में राजदूत डेविड पर्ड्यू ने दावा किया था कि ट्रंप ने किसी समय शी से पूछा था कि क्या चीन अमेरिका से हथियार खरीदना चाहेगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चीन अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदना चाहे तो यह अच्छा विचार हो सकता है।

विज्ञापन


आखिर ट्रंप ने क्या कहा?

  • रिपोर्टर ने जब ट्रंप से पर्ड्यू के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले कहा कि क्या राजदूत का मतलब चीन के बजाय ताइवान से था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी और वह पर्ड्यू से इस बारे में पूछेंगे। 
    • विज्ञापन
  • इसके बाद ट्रंप ने कहा कि चीन शायद अमेरिकी उपकरण खरीदना चाहेगा, क्योंकि उनके अनुसार अमेरिका बेहतर सैन्य उपकरण बनाता है।
  • हालांकि, इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि चीन को हथियार बेचने की बात पर उनकी शी जिनपिंग से चर्चा नहीं हुई। यानी राजदूत के दावे और ट्रंप के बयान में सीधा अंतर सामने आया।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन


क्या चीन को अमेरिकी हथियार बेचने की कोई योजना है?
अमेरिकी विदेश विभाग ने भी ट्रंप प्रशासन को इस मामले से अलग करते हुए कहा कि चीन को हथियार बेचने की कोई पेशकश या योजना नहीं है। विभाग ने कहा कि अमेरिकी कानून चीन को हथियारों की बिक्री पर रोक लगाता है। 

यही वजह है कि अगर ट्रंप और शी के बीच वास्तव में ऐसी पेशकश हुई होती, तो यह अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही चीन और ताइवान नीति में बड़ा बदलाव माना जाता। अमेरिका और चीन के बीच सैन्य तकनीक को लेकर पहले से ही काफी तनाव है।

फिर ताइवान का नाम क्यों आया?
पर्ड्यू का बयान असल में ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री से जुड़े सवाल के जवाब में आया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप ताइवान को हथियार बेचने के मामले में मजबूत रुख रखते हैं और दोनों देशों के बीच भविष्य में हथियारों की बिक्री पर भी बातचीत होती रहती है। ताइवान खुद को लोकतांत्रिक तरीके से चलाता है, जबकि चीन उस पर अपना दावा करता है और अमेरिका ताइवान की रक्षा क्षमता के लिए हथियार उपलब्ध कराता रहा है। चीन लंबे समय से अमेरिका से ताइवान को हथियारों की बिक्री रोकने की मांग करता रहा है।


चीन के साथ ट्रंप की नीति पर क्यों उठे सवाल?
इस पूरे मामले ने चीन के साथ ट्रंप प्रशासन की नीति को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं। मई में ट्रंप और शी की मुलाकात के बाद अमेरिका ने ताइवान के लिए करीब 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की बिक्री रोक दी थी। ट्रंप ने उस समय ताइवान को हथियार बेचने को चीन के साथ बातचीत में एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी का साधन बताया था। पिछले सप्ताह वाशिंगटन में ट्रंप और शी की मुलाकात के दौरान भी ताइवान का मुद्दा सामने आया। चीन के विदेश मंत्रालय ने पर्ड्यू के दावे की पुष्टि नहीं की। चीन के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन अपनी जरूरत के अनुसार अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करता रहेगा और विश्व शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed