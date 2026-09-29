18 की उम्र में सहपाठी का कत्ल: खोपड़ी का टुकड़ा जेब में रखा, अब 30 साल बाद नरक खत्म होने का कर रही इंतजार

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नॉक्सविले में कंप्यूटर की पढ़ाई करने गई 19 वर्षीय कोलीन स्लेमर की मां मे मार्टिनेज आज भी उस मनहूस रात को नहीं भूली हैं। कोलीन ने फ्लोरिडा में अपनी मां को फोन किया था, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण बात कट गई। जब मां ने दोबारा मिलाया, तब तक कोलीन को यूनिवर्सिटी कैंपस के जंगलों में ले जाया जा चुका था।

मार्टिनेज कहती हैं, दुनिया में इससे भयानक मंजर क्या होगा कि एक मां अपनी ही बेटी की कटी हुई खोपड़ी को अदालत में लोगों के हाथों में घूमते देखे। दस साल की कानूनी लड़ाई के बाद वह खोपड़ी परिवार को लौटाई गई थी।

चाकू से गोदने, सीने पर शैतानी निशान उकेरने और पत्थरों से सिर कुचलने के बाद उसने मृतका की खोपड़ी का एक टुकड़ा काटकर अपनी जेब में रख लिया था और दोस्तों को दिखाया था। वह लड़की आज 50 साल की हो चुकी है, नाम है क्रिस्टा पाइक।1996 में मौत की सजा पाने के बाद क्रिस्टा पाइक को नैशविले की जेल में ऐसी कालकोठरी में रखा गया। वहीं, उसके प्रेमी तदारिल शिप की उम्र 17 साल होने के कारण टेनेसी कानून के तहत उसे नाबालिग मानते हुए उम्रकैद मिली। अदालत में पेशी और कानूनी दांव-पेंचों के बीच क्रिस्टा पाइक का एक बिना एडिट किया ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें वे कहती है, मैं हर रोज अपने दिल के भीतर इस फांसी से गुजरती हूं। 30 सितंबर को चाहे जो भी हो, कम से कम यह मेरे लिए अब नर्क नहीं रहेगा। पाइक ने माना, शुरुआत में मुझे कोई पछतावा नहीं था, मुझे सिर्फ अपनी और प्रेमी की फिक्र थी।डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर की कार्यकारी निदेशक रॉबिन माहेर का कहना है, यदि आज के दौर में क्रिस्टा पाइक पर मुकदमा चलता तो 18 वर्ष की उम्र और बचपन के भयानक मानसिक व यौन शोषण के इतिहास को देखते हुए किसी भी सूरत में उन्हें मृत्युदंड नहीं मिलता। 30 वर्षों में कानून और समाज की समझ बहुत बदल चुकी है।यदि कानूनी अपीलों और दया याचिका पर कोई रोक नहीं लगी तो 30 सितंबर को टेनेसी राज्य में 200 से अधिक वर्षों बाद किसी महिला को मृत्युदंड दिया जाएगा। अमेरिका में आधुनिक दौर यानी 1973 के बाद दिए गए कुल मृत्युदंडों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 2% रही है। आखिरी बार मिसौरी में 2023 में किसी महिला को सजा-ए-मौत दी गई थी।