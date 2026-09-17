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कनाडा-ईयू की नजदीकी से भड़के ट्रंप: यूरोपीय देशों को टैरिफ की नई धमकी में क्या? कहा- व्यापार भी रोकेगा अमेरिका

Thu, 17 Sep 2026 02:42 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:42 PM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कनाडा और यूरोपीय संघ के बीच ऐसा कोई समझौता, जिसे वह अमेरिका के खिलाफ मानते हैं, होने पर अमेरिका यूरोप पर भारी टैरिफ लगा सकता है या कई क्षेत्रों में व्यापार रोक सकता है। हालांकि, फिलहाल उन्होंने कोई नया शुल्क या प्रतिबंध घोषित नहीं किया है।

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Trump angered Canada-EU closeness What in tariff threat against European nations He warned US also halt trade
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कनाडा और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच कोई संभावित व्यवस्था अमेरिका के हितों के खिलाफ हुई, तो अमेरिका यूरोप पर भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगा सकता है या कई क्षेत्रों में व्यापार पर रोक भी लगा सकता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। 16 सितंबर को नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि ऐसी किसी व्यवस्था के पीछे मंशा क्या है।

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किसी नए टैरिफ की घोषणा नहीं
जब उनसे पूछा गया कि क्या कनाडा यूरोपीय संघ का सहयोगी सदस्य बन सकता है, तो उन्होंने कनाडा को व्यापार के मामले में खराब साझेदार बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसा होने की संभावना नहीं दिखती। ट्रंप ने कहा, 'कनाडा व्यापार के मामले में एक बहुत खराब साझेदार रहा है। मुझे ऐसा होता नहीं दिखता। अगर वे ऐसा करते हैं और मुझे लगता है कि यह अमेरिका के खिलाफ कोई कदम है, तो मैं यूरोप पर बहुत गंभीर टैरिफ लगा दूंगा या कई चीजों में यूरोप के साथ व्यापार बंद कर दूंगा।' हालांकि, ट्रंप ने किसी नए टैरिफ की घोषणा नहीं की, न ही यह बताया कि किन यूरोपीय उत्पादों पर प्रतिबंध या शुल्क लगाया जा सकता है। उन्होंने कोई समयसीमा भी नहीं दी। उनका बयान सिर्फ एक संभावित प्रतिक्रिया के रूप में था।  
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व्यापार घाटे पर भी ट्रंप ने रखा अपना पक्ष
बातचीत के दौरान ट्रंप ने व्यापार घाटे को लेकर अपनी नीति का भी बचाव किया। उनका कहना था कि अगर अमेरिका किसी ऐसे देश के साथ व्यापार बंद कर दे, जिसके साथ उसका व्यापार घाटा है, तो वह घाटा अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसे कदम का अमेरिकी कारोबारों या उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वह किस देश के साथ व्यापार समाप्त करने की बात कर रहे हैं।
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ये भी पढ़ें: रूस पर शिकंजा कसने वाला बिल अमेरिकी संसद से पास: भारत-चीन पर 100% तक टैरिफ का खतरा; क्या है मामला?

ईरान के साथ संघर्ष पर क्या बोले ट्रंप?
ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि तेहरान एक समझौता करना चाहता है और उन्हें उम्मीद है कि संघर्ष अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, उन्होंने किसी संभावित समझौते की शर्तों या समयसीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

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