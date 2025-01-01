US-Cuba: क्यूबा पर ट्रंप प्रशासन ने कसा शिकंजा, कई कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध, क्यों दबाव बढ़ा रहा अमेरिका?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 21 Aug 2026 12:37 AM IST
सार
US-Cuba Sanctions: अमेरिका ने क्यूबा पर दबाव और बढ़ाते हुए 10 सरकारी खनन, धातु और निर्माण कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही क्यूबा के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर नियमों का पालन कराने की कार्रवाई तेज की जा रही है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि क्यूबा की सरकार अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सवाल है कि नए प्रतिबंधों से पहले से संकट में फंसी क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा?
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विस्तार
अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की सरकारी कंपनियों और उससे जुड़े संगठनों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के वित्त और विदेश विभाग ने क्यूबा की 10 सरकारी खनन, धातु और निर्माण कंपनियों के साथ क्यूबा इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंडशिप विद द पीपल्स के नेतृत्व पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके साथ क्यूबा की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी सरकारी या सरकार से जुड़ी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
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क्यूबा की किन कंपनियों पर लगे नए प्रतिबंध?ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की सरकारी क्षेत्र से जुड़ी 10 कंपनियों को नए आर्थिक प्रतिबंधों के दायरे में रखा है। इनमें खनन, धातु और निर्माण क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा क्यूबा इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंडशिप विद द पीपल्स के नेतृत्व पर भी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आरोप लगाया कि यह संगठन अमेरिका में एक ऐसे नेटवर्क को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को क्यूबा की सरकार के पक्ष में प्रभावित करना और कट्टर बनाना है।
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अमेरिका क्यूबा पर इतना दबाव क्यों बढ़ा रहा है?ट्रंप प्रशासन लगातार हवाना पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। प्रशासन क्यूबा सरकार की गतिविधियों को अमेरिका के हितों के लिए चुनौती के रूप में देखता है। इसी वजह से आर्थिक प्रतिबंधों के साथ क्यूबा से जुड़े अमेरिकी नागरिकों पर भी नियमों का पालन कराने की कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। अमेरिका का आरोप है कि क्यूबा की सरकार अपने विचारों और प्रभाव को अमेरिका तक पहुंचाने की कोशिश करती है। हालांकि क्यूबा इन आरोपों को खारिज करता रहा है।
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