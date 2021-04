कोरोना का असर: 4 मई से भारत से अमेरिका के लिए यात्रा पर लगेगी रोक

कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के लगातार मामलों के बीच अमेरिका ने कहा है कि 4 मई से भारत से अमेरिका के लिए यात्रा पूरी तरह रोक दी जाएंगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने ये जानकारी दी।

Travel from India to the US will be restricted from Tuesday, May 4: White House Press Secretary Jen Psaki. #COVID19 pic.twitter.com/4lKjog8gGV